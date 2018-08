Amstetten 15. August 2018 15:31; Akt: 15.08.2018 15:32 Print

Kätzchen saß in Dachrinne fest - Feuerwehr rettete es

In schwindelerregender Höher saß am Mittwoch ein Kätzchen in Amstetten fest, die Feuerwehr half dem jungen Tier aus der Patsche.