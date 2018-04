Kajak-Fahrer rammten Boje auf Donau und kenterten

Am Wochenende kollidierten ein Mann (38) und eine Frau (35) aus Wien mit einem zweisitzigen Kajak auf der Donau in der Nähe der slowakischen Grenze im Bezirk Bruck an der Leitha mit einer Boje.

Laut Angaben der Verunglückten, stellte sich das Kajak quer zur Boje. Aufgrund der starken Strömung konnten sie das Kajak nicht mehr manövrieren. Die beiden Insassen wurden aus dem Kajak herausgedrückt. Sie konnten sich aus eigener Kraft an das linke Ufer, am Donaumarchdelta, bei der slowakischen Burg Devin retten.

Die Verunfallten trugen keine Schwimmwesten. Die Polizei fuhr mit einer Motorbootstreife zum Vorfallsort. Die Verunglückten wurden an Bord des Polizeibootes genommen und Richtung Hainburger Hafen gebracht. Die Schifffahrtsaufsicht barg das Kajak. Die beiden Kajakfahrer blieben unverletzt.

(min)