Schwechat 25. Februar 2018 15:33; Akt: 25.02.2018 16:42

Kaninchen von Einbrecher in Waschmaschine getötet

In Schwechat brach ein Unbekannter in eine Wohnung ein und ertränkte dort ein Kaninchen in der Waschmaschine, gestohlen wurde nichts.