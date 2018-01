Kaputte Feuerwehrsirene heulte halbe Stunde durch

Wegen einem technischen Defekt heulte am Dienstagabend in Gloggnitz (Neunkirchen) die Feuerwehrsirene am Dach der Sparkasse um 20:10 Uhr los.

30 Minuten lang sorgte der laute Dauerton ohne Unterbrechung für Verwirrung. Gestoppt werden konnte die Sirene erst indem man ihr den Strom abdrehte. Der Schaden wird in den nächsten Tagen repariert.

Eine Beeinträchtigung seitens der Alarmierung der Feuerwehr Gloggnitz bestehe nicht, da die Einsatzalarme auch per Pager an die Florianis gesendet werde.

(min)