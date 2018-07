Kater aus brennender Wohnung gerettet

Drei Feuerwehren wurden am Samstag in Böheimkirchen (Bez. St. Pölten-Land) zu einem Wohnungsbrand gerufen. Eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses stand in Flammen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kater im Gebäude gefangen war. Menschen waren keine mehr in der Wohnung.

Es brannte an mehreren Stellen im Zimmer. (Bild: FF Böheimkirchen-Markt) Es brannte an mehreren Stellen im Zimmer. (Bild: FF Böheimkirchen-Markt)

Zwei Atemschutztrupps gingen in das völlig verrauchte Haus und konnten den Kater rasch ins Freie bringen. Auch der Brand war bald gelöscht. Einige Einrichtungsgegenstände mussten dafür ins Freie gebracht werden, um Glutnester abzulöschen.

Der Stubentiger wurde mit Sauerstoff versorgt und dann zur Tierärztin gebracht. Er wird sich wieder erholen, dürfte beim Brand nur einen ordentlichen Schock bekommen haben, war am Ende des Tages aber schon wieder auf den Beinen.

