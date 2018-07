Bezirk St. Pölten 23. Juli 2018 21:01; Akt: 23.07.2018 18:26 Print

Katze rutscht ab, steckt in gekipptem Fenster fest

In eine ziemliche Zwickmühle manövrierte sich am Wochenende Katze "Sansa" in Obritzberg-Rust.