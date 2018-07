Katzen aus Dreck gerettet: Husky muss aber bleiben

Acht Katzen und ihre drei Babys hielten Tierbesitzer aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya in einem winzigen Zimmer mit einem einzigen Katzenkisterl, das nie entleert wurde. Der Amtstierarzt kam und beschlagnahmte die Tiere, die inmitten von Kotlachen leben mussten, sofort – "Heute" berichtete.

Auch ein Husky lebt in dem Haus, er wird in einem kleinen Verschlag gehalten. Die Tierschützer des Kremser Tierheims hofften auch diesen bald bei sich aufnehmen zu können, wurden aber enttäuscht. Zwar erteilte der Amtstierarzt Auflagen, die Haltung muss verbessert werden (aktuell haust der Hund in einem kleinen Verschlag), beschlagnahmt werden kann der Husky aber aktuell noch nicht.

Gute Nachrichten gibt es hingegen bei den Katzen. Der Veterinär gab die Freigabe für eine Weitervermittlung. Sobald die Tiere aufgepäppelt sind, dürfen sie in ein neues Zuhause vermittelt werden. Interessenten, die den Armen ein besseres Leben bieten wollen, können sich beim Tierheim Krems melden.





(min)