Wr. Neustadt 03. Januar 2018 20:02; Akt: 03.01.2018 20:05 Print

Katzen bekamen nach Brand Sauerstoffmasken

Am Mittwochabend begann in Wr. Neustadt ein Bett in einer Wohnung zu brennen, die Feuerwehr konnte löschen und rettete zwei Samtpfoten.