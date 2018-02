Katzenjammer: Feuerwehr muss Tier von Baum retten

Luftige Höhen dürften Kater Cornelius nicht so sehr gefallen. Diese Erkenntnis musste das Tier am Samstagnachmittag selbst machen, als es vor Schreck auf einen Baum in Biedermannsdorf flüchtete. Oben angekommen bemerkte der Kater sein Missgeschick, er traute sich nicht mehr herunter.

Nachdem alle Versuche seiner Besitzerin gescheitert waren, ihn vom Baum herunter zu bekommen, alarmierte diese die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Biedermannsdorf eilte mit drei Fahrzeugen und 15 Mann zu Hilfe. Mit Steckleitern gelangten die Florianis auf den Baum und befreiten den Kater aus seiner misslichen Lage. Überglücklich wurde Cornelius wieder in die Arme seiner Katzenmama übergeben. Kletterkünstler wird vermutlich keiner mehr aus ihm.

(Ros)