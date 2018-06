Kein Burger: Mäci-Gast wollte Lokal in Luft jagen

Zu später Stunde, mit zwei Promille Alkohol im Blut, wankte ein 24-Jähriger noch schnell zum McDonalds in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk): Lallend versuchte er einen „Ro-Ro-Royal“ zu bestellen, die Mitarbeiter lehnten die Bestellung höflich aber bestimmt ab.

Umfrage 15 Monate teilbedingte Haft (davon 3 Monate unbedingt) für McDonalds-Droher. Was sagen Sie dazu? Das Urteil ist zu milde.

Das Urteil passt haargenau.

Das Urteil ist zu hoch.

"Sprenge Lokal in die Luft"

Da ging der 24-Jährige sofort in die Luft: „Ich sprenge die Hütten in die Luft!“ Die Mitarbeiter blieben cool, riefen die Polizei. Doch auch bei den Beamten beruhigte sich der Hitzkopf nicht, servierte als verbalen Nachtisch: „Und Euch schicke ich die Mafia.“

Statt einem Burger in der Hand, gab es für den 24-Jährigen Fesseln am Handgelenk von der Exekutive, der Mann wurde abgeführt.

Beim Prozess in St. Pölten sagten die mit rabiaten Gästen erfahrenen Angestellten im Zeugenstand: „Sowas haben wir jedes Wochenende, dass Besoffene ausflippen. In diesem Fall war es halt heftiger, sodass die Exekutive her musste.“

Das Urteil dürfte dem Angeklagten nicht wohl bekommen: 15 Monate teilbedingte Haft, davon drei Monate unbedingt (rechtskräftig).

(Lie)