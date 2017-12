Kein Hardrock zu Silvester, aber dafür Eierlikör

Des einen Freud ist des anderen Leid: Während die Menschen das Neue Jahr lautstark mit einem Feuerwerk und Partys begrüßen, verkriechen sich die Tiere lieber. Sie schmerzt der Lärm in den Ohren oder können die vielen Eindrücke nicht einordnen.

Tierärzte der Arztpraxis Mödling haben auf Facebook nützliche "Last-Minute-Tipps gegen Silvesterangst" veröffentlich. Ein paar davon klingen kurios, aber überzeugt euch selbst davon - vielleicht sind welche für Hund, Katz und Co. hilfreich.

Vorsicht bei Medikamenten: Viele Wirkstoffe machen nur körperlich müde, der Hund ist motorisch unfähig, sich gegen die Angst zu wehren, kriegt aber geistig alles mit.

Kauknochen: Wenn das Tier etwas zum Kauen oder Lecken hat, ist es abgelenkt. Außerdem werden Glücks- und Beruhigungshormone freigesetzt.

An Silvester besser kein Hardrock

Vorhänge zu, Musik an: Vorhänge und Jalousien am besten frühzeitig schließen. Entspannende Musik aufdrehen. Am besten Klassik. Heavy Metal oder Hardrock ist eher eine schlechte Wahl. Wenn sie ihrem Tier Watte in die Ohren stecken, dämpft es den Lärm von draußen.

Kuschelecken vorbereiten: Lassen sie ihren Liebling sich dort verstecken, wo er will. Und wenn er kuscheln will, dann streicheln sie ihn oder massieren sie ihr Tier.

Eierlikör für Bello

Alkohol: Kein Witz - Eierlikör wirkt aber manchmal Wunder. Zumindest wird es den Tierärzten so berichtet. Aber auch hier gilt wie immer: Die Dosis macht das Gift.

Ganz wichtig: Wenn sie mit ihrem Vierbeiner Gassi-gehen, dann mit einer (Schlepp-)Leine. Selbst wenn vorher keine Angst bestand - ein überraschender Knall kann immer ein Angstauslöser sein.

Auch die Tierschützer von Vier Pfoten geben auf ihrer Homepage Ratschläge für eine angenehme Silvesternacht.



(Tanja Horaczek)

(hot)