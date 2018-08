Kein Ticket: Schwarzfahrer prügelt Schaffner ins Spital

Einfach einen schlechten Tag hatte ein staatenloser Passagier eines City Airport Train (CAT) am Sonntagabend: Der 33-Jährige konnte zunächst kein Ticket vorweisen. Auch hatte der in Syrien geborene Staatenlose weder Ausweis noch Geld mit, also verständigte der Kontrolleur seine Chefin und die Exekutive.

Der 33-Jährige quittierte den Anruf bei der Polizei mit einem Faustschlag ins Gesicht, wenige Augenblicke später fuhr der Zug am Bahnsteig 3 in der Station Airport Schwechat (Bruck) ein. Der 33-Jährige schlug vor den Beamten weiterhin auf den Zugbegleiter ein, nur mit Mühe konnten mehrere Polizisten dem Staatenlosen Handfesseln anlegen.

Per Rettung ins Klinikum

Das Opfer konnte noch kurz eine Aussage machen, musste dann aber mit Gesichtsverletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus Baden gebracht werden. Der verdächtige Schläger zeigte zwar psychische Auffälligkeiten, war aber laut Gutachter delikt- und zurechnungsfähig und wanderte daher volley in die Justizanstalt Korneuburg.

(Lie)