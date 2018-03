Kind (1) fiel aus Bett: Per Helikopter ins Spital

Am Mittwochvormittag wurden Rettung und Notarzthubschrauber Christophorus 15 nach Lunz am See gerufen. Ein einjähriges Mädchen war ersten Meldungen zufolge aus dem Bett gestürzt und hatte sich dabei am Kopf verletzt.

Die geschockte anwesende Mutter verständigte sofort die Einsatzkräfte. Nach der Erstuntersuchung durch den alarmierten Notarzt wurde die Kleine ins Amstettner Spital geflogen, wo sich nach weiteren Untersuchungen herausstellte, dass das Mädchen zum Glück mit leichten Blessuren davon gekommen ist.

(Lie)