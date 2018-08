Kind (4) ging im Pool unter: Eltern reanimierten es

Wieder Badeunfall in NÖ, diesmal in der niederösterreichischen Landeshauptstadt am Montagnachmittag: Ein Bub ging im Pool eines Hauses in St. Pölten unter, seine Eltern konnten den Kleinen aus dem Wasser holen.

Per Heli ins SMZ Ost

Sofort begannen die Eltern mit der Wiederbelebung des Kindes, dann übernahmen die Sanitäter und der Notarzt des Roten Kreuzes. Der Bub wurde mit der Rettung ins Spital gebracht und dann mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber ins Wiener SMZ Ost Krankenhaus geflogen. Wie berichtet hatte es in den letzten Wochen viele Badeunfälle mit Kleinkindern in NÖ bzw. ganz Österreich gegeben.

(Lie)