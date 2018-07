Wiener Neudorf 03. Juli 2018 15:59; Akt: 03.07.2018 14:03 Print

Kind steckte mit Hand in Spielzeug – Feuerwehr half

Notfall in einem Kindergarten in Wr. Neudorf am Dienstag: Ein Bub blieb in einer Holzkugelbahn stecken, musste von der Feuerwehr befreit werden.