Orthese zum Geburtstag: Saleh kann jetzt gehen

Seit seiner Geburt leidet der Saleh an einer schweren Rückenmarksschädigung. Saleh kann sein Gewicht nicht mit den eigenen Beinen tragen. Die von den Ärzten empfohlene Orthese, die ihm das gehen ermöglichen wurden konnten sich die Eltern trotz Zuschüssen der NÖGKK und des Landes NÖ nicht leisten. Es fehlte immer noch ein Betrag von 4.000 Euro für das kostspielige Gerät.



In wenigen Wochen wird der Bub aus Amstetten drei Jahre alt. Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk hat der kleine Patient des Ambulatoriums Amstetten der VKKJ (Verantwortung und Kompetenz für besondere Kinder und Jugendliche) schon jetzt erhalten: Der Lions Club Amstetten spendete die fehlenden 4.000 Euro, Saleh bekamt seine Orthese und freute sich riesig.

Orthese wird weitergegeben

Das besonders Schöne daran: Wenn Saleh in ein paar Jahren aus der Orthese herausgewachsen ist, geht sie in das Eigentum der VKKJ über und kann für andere Kinder mit einer solchen Beeinträchtigung genutzt werden. Dies wurde insbesondere über Vermittlung von Dr. Johannes Kies vom Lions Club Amstetten möglich, der auch die neue Gehhilfe persönlich an Saleh übergab.

"Die Orthese ist höhenverstellbar und kann bis zu einem gewissen Grad an die jeweilige Körpergröße des Kindes angepasst werden. Dies ist aber nur bis zu einem Alter von fünf bis sechs Jahren möglich. Daher sind wir besonders dankbar, dass der Lions Club Amstetten uns hier unterstützt hat. So kommt die Orthese nicht nur Saleh, sondern künftig auch weiteren betroffenen Kindern und deren Familien zugute", freut sich Dr. Susanne Katzensteiner, ärztliche Leiterin des Ambulatoriums Amstetten der VKKJ.

