Kleingartenstadt nach Wasserrohrbruch geflutet

Um halb 3 in der Nacht brach am Donnerstag in der Kleingartensiedlung in Traiskirchen (Bez. Baden) ein Wasserrohr. Unmengen von Wasser traten aus und fluteten große Teile der Siedlung. „Ich hörte draußen Geräusche und wollte nachschauen, was da los ist, als die Tür kaum mehr aufzubekommen war“, berichtet Robert Körner. Als er sie doch öffnen konnte, kam ihm schon ein Schwall Wasser entgegen.

Körner rief sofort die Feuerwehr und verhinderte so Schlimmeres.

Die Hauptwasserleitung konnte noch in der Nacht abgedreht werden. Die Feuerwehr ist seither damit beschäftigt das viele Wasser abzupumpen, der angerichtete Schaden ist enorm. Möglicherweise muss gar die ganze Siedlung weggerissen werden.

Für viele der Bewohner, großteils Pensionisten, ein schwerer Schock. „Eigentlich wollte ich heute ein kleines Gartenfest mit Freunden machen, aber daraus wird wohl nichts“, so Fritz Simml, der einen Wunderschönen Garten mit zwei kleinen Holzhäuschen und einem Pool hat. „Ich habe den Garten hier bereits seit 33 Jahren, so etwas ist aber noch nie passiert“, so der Rentner.



(min)