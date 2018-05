Kleinkind schloss sich bei Hitze selbst in BMW ein

Bange Minuten am Sonntag für eine Familie in der Sittendorferstraße in Gaaden: Ein Kleinkind (rund vier Jahre alt) hatte sich in der brütenden Mittagssonne durch unabsichtliches betätigen Zentralverriegelung mitsamt Schlüssel im Auto eingeschlossen.

Die Familie versuchte verzweifelt den BMW zu öffnen, scheiterte aber und wählte schlussendlich den Notruf. Dem Vater wurde die Situation aber kurz darauf zu kritisch und er schlug die Autoscheibe mit einem Schraubenzieher ein, das Kind war zu diesem Zeitpunkt bereits 30 Minuten im Auto.

Bub geht's gut

Feuerwehr und Rettung trafen kurz darauf ein, kümmerten sich um den Buben und die geschockte Familie ehe die Sanitäter Entwarnung geben konnten, der Bub hatte die Hitze im Auto gut überstanden.

"Es war auf jeden Fall richtig vom Vater die Scheibe einzuschlagen. Wir hätten das bei der langen Zeit, die das Kind schon eingesperrt war, auch sofort bei der Ankunft gemacht. Es war ein recht modernes Auto, auch ohne Zeitdruck hätten wir es anders vielleicht gar nicht aufbekommen", berichtet Alexander Hlousek von der Freiwilligen Feuerwehr Gaaden.

Das könnte Sie auch interessieren

(min)