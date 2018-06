König Fußball regiert wieder in Mistelbach

Ab den 1/8-Finalspielen, also von Samstag, dem 30. Juni, bis Sonntag, dem 15. Juli, sorgt das Mistelbacher Stadtmarketing mit zahlreichen Neuerungen – unter anderem einer neuen Platzausrichtung mit der Leinwand direkt vor dem Rathaus – für ein attraktives Wohlfühlangebot samt Fußball-Action inmitten des Zentrums. Für variantenreiche Verpflegung ist gesorgt.

Neben einem noch schärfer aufgelösten LED-Screen sorgt ein komplett neuer Eventaufbau und ein erstmalig in Kooperation mit dem USG Paatzelsdorf organisiertes Playstation FIFA-Turnier für ein neues Eventerlebnis in Mistelbach.

Zusätzlich zu den „echten“ Fußballspielen greift damit das Stadtmarketing den Trend der boomenden E-Gaming Szene auf und bietet allen Interessierten die Möglichkeit sich in Teams von zwei Personen an über vier Playstation-Stationen sowie am großen Screen im Playstation FIFA Fußball-Turnier zu messen. Das Turnier findet am Samstag, dem 7. Juli, von 09.00 bis 15.00 Uhr am Public Viewing-Gelände statt.

Anmeldung für das Playstation FIFA-Turnier:

E-Mail: info@usgpa.at

Teilnahmegebühr: 20 Euro pro Team (zwei Spieler)

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)