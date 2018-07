Koks-Dealer am Airport erwischt: Zehn Jahre Haft

„Schneegestöber“ am Flughafen Wien-Schwechat im April – ein lettischer Bodypacker hatte versucht, fast einen Kilogramm reines Kokain von Brasilien via Lissabon (Portugal) nach Österreich zu schmuggeln.

Umfrage 10 Jahre Haft für Bodypacker (40) - was sagen Sie zum Urteil? Zu milde.

Das Urteil passt.

Etwas zu hoch.

Viel zu hoch - alleine schon die Strafandrohung bis zu 20 Jahre Haft passt nicht im Vergleich zu z.B. Vergewaltigungen.

Der in seiner Heimat mehrfach, auch wegen Drogenhandels, vorbestrafte Osteuropäer tischte den Ermittlern und dem hohen Gericht abenteuerliche Lügenmärchen auf: Die Urlaubsreise nach Brasilien hätte ein spendabler, flüchtiger Bekannter einfach so finanziert. In Südamerika sei der 40-Jährige dann per unglücklichem Zufall in die Fänge schwerkrimineller Schwarzafrikaner geraten, die ihn gnadenlos vor die Wahl gestellt hätten: Drogen schlucken und die heiße Ware nach Schwechat (Bruck) bringen oder Tod.

Lette zeigte keine Regung

Der Schöffensenat in Korneuburg glaubte dem Letten keine Silbe, die Richterin verdonnerte Anatolijs F. (Anwalt Andreas Reiff als Verfahrenshilfe) zu zehn Jahren gesiebter Luft (nicht rechtskräftig).

Der Lette zuckte bei der Urteilsverkündung nicht mal mit der Wimper. Der Strafrahmen bzw. die Höchststrafe war übrigens 20 Jahre Haft (Anm.: kriminelle Vereinigung).

(Lie)