Konditorei aus NÖ landet mit Gin Tonic-Eis Riesenhit

Gin Tonic gilt seit Jahren als das alkoholische Trendgetränk schlechthin. Die Konditorei Kadlec in Sieghartskirchen (Bez. Tulln) bietet Gin Tonic jetzt auch als Eis zum Schlecken an und landete damit einen Riesenhit im Internet. Der Facebook-Beitrag zur neuen Kreation wurde in wenigen Tagen tausende Male geliked, kommentiert oder geteilt.

Konditor Gottfried Kadlec (Bild: privat)

"Dass das so ein Erfolg wird, hätte nicht geglaubt. Meine Kinder haben mir das eingeredet, ich wollte es zuerst ja gar nicht machen", erzählt Gottfried Kadlec. Der sympathische Konditor hatte schon in der Vergangenheit immer wieder alkoholische Getränke zu Eis verwandelt (Bier oder Campari etwa) – mit dem Gin Tonic-Eis könnte ihm jetzt sein größter Erfolg gelungen sein.

Bislang verkauft sich das Eis gut, Kadlec ist aber vor allem auf's Wochenende gespannt, wenn sich die Gäste eine leichten Schwips erlauben dürfen. "Nach ein paar Kugerl spürt man schon was, im Eis ist doch ordentlich Alkohol drinnen, es ist auch gar nicht so einfach den Gin zum Gefrieren zu bringen", erzählt er. An Kinder wird das Eis natürlich nicht verkauft.

