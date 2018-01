Brand-Anschlag auf mehrere Plakate der FPÖ

Ein Bild der Verwüstung an der rechten Kremszeile in Krems: Die dort positionierten Wahlplakate der Blauen wurden am Samstag in der Früh ausgerissen, auf einen Haufen gestapelt und schließlich angezündet.

Die Polizei wurde vom Vorfall informiert, der Landesverfassungsschutz ermittelt jetzt. Walter Rosenkranz, Nationalrat und Stadtparteiobmann der FP Krems, sagt dazu: "Für Zerstörungswut und Sachbeschädigung kann man kein Verständnis haben."

Schon im Nationalratswahlkampf hatte es in NÖ zahlreiche Anschläge auf Plakate (vor allem Blaue, aber auch Grüne) gegeben ("Heute" berichtete).



(Lie)