Dreister Betrüger aus Krems gesucht

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilt, betrat der Unbekannte am Dienstagvormittag um 10.27 Uhr ein Geldinstitut im Ortsgebiet von Krems.

Umfrage Wurden Sie schon einmal Opfer von Betrügern? Ja, ich habe schon mal an falsche Leute gespendet.

Ja, Unbekannte haben Geld von meinem Konto behoben.

Nein, ich bin zu schlau für Betrüger.

Keine Ahnung.

Ich wurde schon angerufen - habe aufgelegt.

"Er legte einen Stapel 200,- Euro-Banknoten auf das Pult und verlangte in gebrochenem Deutsch die Umwechslung des Geldbetrags auf 100,- Euro-Banknoten. Nachdem die Kassiererin das Geld in 100,- Euro Banknoten wechselte und ihrem Gegenüber aushändigte, verlangte der Täter nun einen Wechsel in Dollar Banknoten", schildert die Polizei den Betrug. Die Mitarbeiterin nahm daraufhin das Bündel 100,- Euro-Banknoten wieder zurück, um den Wechselvorgang zu stornieren. Dann retournierte sie dem Täter seine 200,- Euro-Banknoten.

"Unbemerkt blieb dabei allerdings, dass der Täter währenddessen aus dem Bündel 100,- Euro-Banknoten 18 Stück entfernte und in seinen linken Hemdärmel steckte", so die Polizei in einer Aussendung am Dienstagabend.

Nach dem Mann wird nun mit einem Foto aus der Überwachungskamera gefahndet. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Täterbeschreibung:

Mann, mittlere Statur, ca. 30-40 Jahre alt, dunkle kurze schwarze Haare, schwarze buschige Augenbrauen, dunkler Teint.

Der Täter war mit einem weißem langärmeligen Hemd, einem mittelgrauen Gilet, Jeans und schwarzen Adidas Sportschuhe mit drei weißen Streifen und weißer Sohle bekleidet. Der Betrüger trug am rechten Ringfinger eine Art goldenen Siegelring, sowie eine goldene Armbanduhr mit goldenem Metallgliederband. Er sprach gebrochenes Deutsch und hatte eine dunkle Sonnenbrille auf.

Sachdienliche Hinweise zur Identität des noch unbekannten Täters werden an die Polizeiinspektion Krems/Donau unter der Telefonnummer 059133-3440 erbeten.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)