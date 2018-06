Kriminaltouristen brachen bei ÖAMTC ein: Haftstrafen

Kriminaltouristen aus Bulgarien waren im Herbst 2017 auf Einbruchstour in Österreich, bei Coups in Firmen richteten die Kriminellen dabei 170.000 Euro Schaden an. In Melk erleichterten sie den ÖAMTC um 18.500 Euro.

Jetzt Mittäter verurteilt

Der Chef der Bande hatte bereits eine hohe Haftstrafe kassiert, nun saßen die beiden Mittäter (20, 22) und der Chauffeur (52) am Landesgericht Sankt Pölten auf der Anklagebank.

Die Urteile für die zwei Komplizen: Zweieinhalb Jahre sowie 33 Monate Gefängnis. 15 Monate Haft kassierte der Chauffeur (52). Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

(Lie)