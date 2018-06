Kupferdiebe beim Stehlen am Bahnhof erwischt

Der Kupferpreis steigt seit Monaten wieder kontinuierlich und mit ihm auch die Zahl der Kupferdiebe. Dass die Kupferkabeln entlang des Streckennetzes der ÖBB ein beliebtes Ziel für Kriminelle sind, ist nichts Neues. Neu ist allerdings die Dreistigkeit mit der zwei Diebe vergangenen Donnerstag in Wr. Neustadt zu Werke gingen.

Während Kupferdiebe normalerweise bei Nacht an entlegenen Stellen zuschlagen, zwickten ein 27-jähriger Rumäne und ein 21-jähriger Serbe ungeniert mitten am Tag Kabeln an einem der größten Bahnhöfe des Bundeslandes ab. Wenig überraschend wurden sie beim Stehlen beobachtet, um 16 Uhr ging die erste Meldung bei der Polizei ein.

Die Beamten erwischten die Beiden auch tatsächlich noch vor Ort. Das Duo versuchte noch zu flüchten, wurde aber wenig später festgenommen – mit ordentlicher Beute. Rund 40 Kilo Kupfer hatten sie schon gestohlen, auch das Werkzeug konnte die Polizei sicherstellen.

Beide sind geständig, beide wurden angezeigt. Der 21-Jährige auf freiem Fuß, der 27-Jährige hinter schwedischen Gardinen. Er wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.

Kupferdiebe auf in Kirche

Auch im Bezirk Melk schlugen andere Kupferdiebe in der Nacht auf Dienstag zu. Bei der Basilika in Maria Taferl wurden rund 150 Kilo Kupfer gestohlen, der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. In diesem Fall konnten die Täter noch nicht geschnappt werden, die Polizei ermittelt.

(min)