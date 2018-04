Kurioser Wassertank-Unfall direkt vor Polizeistation

In wenigen Sekunden krachte es in Baden am Montag gleich mehrere Male, die Polizei hörte die Unfallgeräusche direkt von der Dienststelle aus. Was einen Auffahrunfall mitten im Ortsgebiet vermuten ließ, entpuppte sich dann aber kurioses Schauspiel der Physik.

Beim Hildegard-Parkplatz war ein Traktorlenker beim Wegfahren mit einem parkenden Auto kollidiert. Durch die Kollission schaukelte sich das Wasser, das der Traktor in seinem Anhänger hinterher zog, auf und der Tank schlug noch mehrere Male an und erzeugte so die wiederholten Unfallgeräusche, ehe er schließlich umkippte.

Verletzt wurde beim Unfall niemand, an Tank und geparktem Auto entstanden aber erhebliche Sachschäden.

(min)