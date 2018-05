Kurz nach Tod von Vater: Schwiegersohn verletzt

Am Dienstagvormittag verunfallte ein Mann mit einem Kleintraktor in Wienerherberg (Ebergassing, Bezirk Bruck an der Leitha), er wurde unter dem schweren Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Notarzt und Feuerwehr waren prompt vor Ort, retteten den Mann – er wurde mit schweren Verletzungen mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling gebracht. Tragisch: Erst vor zwei Wochen war der Schwiegervater, der Seniorchef der Gärtnerei, begraben worden, jetzt wurde der Junior schwer verletzt.

(Lie)