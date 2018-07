Kuss-Attacke auf Frau (56): Arbeiter (29) vor Gericht

Eine wildfremde Frau hatte ein Hilfsarbeiter (29) in einem Mehrparteienhaus in Stockerau (Korneuburg) attackiert. Der Mann traf die Frau zufällig im Stiegenhaus, machte der 56-Jährigen schöne Augen, sie blockte ab, er schlug zu.

Der Hilfsarbeiter drängte die Stockerauerin laut Anklage gegen die Wand, versuchte sie zu küssen, griff ihr auf die Brust und riss ihr Haare aus. Zum Glück kam gerade die Tochter der 56-Jährigen samt Freund nach Hause, das Opfer konnte sich losreißen, der Täter wurde ausgeforscht und angezeigt.



20 Monate bedingt

Jetzt musste der 29-jährige Österreicher in Korneuburg auf die Anklagebank: „Ich habe gelaubt, da geht was. Als Sie abelehnte, wurde ich grantig. Ich war aber davor bei Bekannten zu Besuch in der Wohnung, hatte dort Gras geraucht“, gestand der Angeklagt.

Das Urteil: 20 Monate bedingt wegen geschlechtlicher Nötigung, 1.000 Euro für das Opfer und eine Anti-Drogen und -Alkohol-Weisung.

