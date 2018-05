LKW kippt samt Fahrer um: Lenker in Lebensgefahr

Auf einer Baustelle für einen Hochwasserschutz bei Seitenstetten (Bezirk Amstetten) kippte beim Abladen von Erdmaterial der gesamte LKW samt Fahrer um. Zunächst war der Lkw-Lenker in der Kabine eingeklemmt, der Verletzte musste von der Feuerwehr über die Seitentüre (himmelwärts) nach oben gerettet werden.

Noch im bzw. am Lkw fand die Versorgung des 55 jährigen Fahrers statt: Er wurde per ÖAMTC-Rettungshelikopter Christophorus 15 in das nächst gelegene Krankenhaus zur sofortigen Notoperation gebracht, er schwebt in Lebensgefahr. Auf Grund der Schwere der Wirbelsäulenverletzung, dem Zeitdruck bezüglich Blutungen und der Lage am Lkw war die Rettungsaktion sowohl technisch als auch medizinisch höchst anspruchsvoll und schwierig.

(Lie)