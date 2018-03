Ladendiebin verprügelt Angestellte in St. Pölten

Als die Kundin eines Textilgeschäftes in St. Pölten am fünften Februar gegen 14.30 Uhr von einer Mitarbeiterin an der Kassa gebeten wurde ihre Tasche zu öffnen, setzte es Prügel. Sie schlug der Angestellten mit der Faust gegen den Kopf. Als eine Kollegin zu Hilfe eilen wollte, zerkratzte ihr die wutentbrannte Frau den Oberarm und ergriff die Flucht.

Gemeinsam mit Bediensteten der Polizeiinspektion aus dem Regierungsviertel, konnten die Kriminalbeamten aus St. Pölten zwei vorbestrafte Frauen ausforschen. Eine davon, eine 32-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten Land, zeigte sich nicht nur zu den Anschuldigungen der Vorfälle und fünf weiteren Diebstählen der vergangenen sechs Monate umfassend geständig, sondern plauderte auch gleich ihre Komplizin aus. Die 40-Jährige soll sie zu den Diebstählen angestiftet haben. Diese zeigte sich aber nicht geständig. Beide werden der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

(Ros)