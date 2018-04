Ladendiebstahl: Pensionist (84) entlarvt Langfinger

Spannende Jagd auf einen Dieb in Baden. Die Verkäuferin einer Boutique hatte Dienstagnachmittag die Polizei alarmiert, nachdem ihr ein Mann in die Kassenlade gegriffen hatte und mit dem Geld geflüchtet war. Was dann passierte, könnte fast einem Kriminalroman entnommen sein:

Ein Pensionist als Detektiv

Sein verdächtiges Verhalten wurde dem Langfinger nämlich zum Verhängnis, weil ein 84-jähriger Pensionist aus Baden beobachtete wie er die Fußgängerzone Richtung Josefsplatz fluchtartig verließ und einen Bus nach Bad Vöslau nahm. Von dem Diebstahl hatte der Pensionist überhaupt nichts mitbekommen, alarmierte aber dennoch die Polizei.



Erfolgreiche Jagd auf den Täter

Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet und der Linienbus nach Bad Vöslau gestoppt. Vorerst passten mehrere Businsassen auf die Täterbeschreibung aber auch in diesem Fall konnte der aufmerksame Pensionist helfen, der inzwischen dem Bus ebenfalls nachgefahren war. Er identifizierte sofort den richtigen Täter: einen 43-jährigen Serben der in Wien lebt. Dieser wurde festgenommen und im Anschluss auch von der Verkäuferin eindeutig identifiziert. Er zeigte sich geständig und händigte das gestohlene Geld wieder aus. Der 43-jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt, der Pensionist wird nun für eine Ehrung vorgeschlagen.

(Ros)