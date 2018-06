Längste Wasserrutsche NÖs wird neu gebaut

Ab Mitte Juni kommt es in der Aqua Nova in Wiener Neustadt zu Sperren innerhalb der Anlage. Der Grund: Diverse Attraktivierungsmaßnahmen. Auch mit dabei: Der Eyecatcher des Neustädter Bades – die 100 Meter lange Wasserrutsche, die noch dazu die längste in ganz Niederösterreich ist.

"Die Arbeiten umfassen den Austausch sämtlicher Rutschenelemente und die Sanierung der Rutschenstiege, neue Fliesen in den Duschen, Sanierung der Bodenfliesen in der Schwimmhalle, neue LED-Scheinwerfer in sämtlichen Schwimmbecken, Aufteilung der Wasseraufbereitung von Sport- und Lehrschwimmbecken sowie Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz. Aufgrund der Millioneninvestition muss das Bad für 19 Tage komplett gesperrt werden, damit es danach in völlig neuem Glanz für die Badegäste erstrahlen kann", verkündete der Magistrat am Freitagvormittag in einer Aussendung.

Sperren

18. Juni bis 24. Juni: Außenbereich Sauna (Totalsperre)

25. Juni bis 8. Juli: Reinigung und Instandhaltung der Herrensauna

9. Juli bis 22. Juli: Reinigung und Instandhaltung der Damensauna

20. August bis 7. September: Hauptreinigung und Sanierung Erlebnis- und Sportbereich (Totalsperre – Saunabereich geöffnet)

Die Rutsche selbst wird voraussichtlich von 20. August bis Oktober oder November geschlossen sein. Zur Neueröffnung laden die Stadt und Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz (FP) zum großen Wettrutschen ein.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(nit)