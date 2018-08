Landbauer: "Familie wurde in Affäre reingezogen"

Udo Landbauer, ist rund sieben Monate nach dem Rückzug ("Heute" berichtete) rund um die "Liederbuch-Affäre" zurück. Er wird geschäftsführender Klubchef der FPNÖ, bei der Landtagssitzung am 20. September will er sein neues Amt offiziell antreten, Martin Huber bleibt indes "normaler" Klubchef. Mit "Heute" sprach Udo Landbauer (32) über die Zeit nach dem Rückzug, über Kritiker und über die Zukunft.

Udo Landbauer, geboren am 12.4. 1986, wohnhaft in Wr. Neustadt war der FPNÖ-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2018. Er legte kurz nach der Wahl (41.000 Vorzugsstimmen) alle Ämter nieder. Grund: Die sogenannte "Liederbuch-Affäre".

"Heute": Wie haben Sie die Zeit von Ende Jänner (nach dem Rückzug) bis Ende August verbracht?

Udo Landbauer: Eine solche Situation geht an niemandem spurlos vorüber und natürlich habe ich mir Zeit für mich genommen. Und es wird nicht verwundern, dass ich mich in den letzten zwei Monaten intensiv mit der möglichen Rückkehr beschäftigt habe, weil für mich von Anfang an klar war, dass alles was ich damals gesagt habe, der Wahrheit entsprochen hat.

"Heute": Wie belastend war die Zeit unmittelbar vor und nach dem Rückzug - gab es Probleme in der Familie?

Udo Landbauer: Ich würde niemandem empfehlen das nachzumachen, aber als Politiker muss man gewisse Dinge aushalten. Was nicht in Ordnung ist: dass meine Familie hineingezogen wurde.

"Heute": Was hätten Sie gemacht, wenn Sie nicht mehr in die Politik zurückgekehrt wären?

Udo Landbauer: Ich habe in den letzten Monaten viel über berufliche Alternativen abseits der Politik nachgedacht, viele spannende Angebote erhalten, aber mich letztendlich – vor allem nach 41.000 persönlichen Vorzugsstimmen – ganz bewusst dazu entschieden, den Wählerauftrag wahrzunehmen und mit voller Kraft für unsere Landsleute zu arbeiten.

"Heute": Hegen Sie irgendeinen Groll - sind Sie auf jemanden böse betreffend der Causa "Liederbuch-Affäre", wie z.B. auf den Falter? Hat Sie der Falter ungerecht behandelt?

Udo Landbauer: Wer ist der Falter?

"Heute": Wer war in der Zeit ein Rückhalt für Sie? Und was haben Sie jetzt vor?

Udo Landbauer: Natürlich Freunde und Familie und ganz besonders der bis heute anhaltende enorme Zuspruch aus der Bevölkerung und der freiheitlichen Basis. Mein Vorhaben ist klar: Den Rückhalt, den ich von der Bevölkerung bekommen habe, den Menschen zurück zu geben. Und ich werde jetzt offensiv-sachlich wieder voll einsteigen.

