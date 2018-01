Landbauer: Nimmt er Landesrat überhaupt an?

Dass die Blauen in NÖ zulegen werden, dürfte wohl laut Umfragen sehr wahrscheinlich sein – vermutlich geht sich ein Landesrat-Sitz (ev. sogar zwei) aus.

Doch nach dem Wirbel um die Person Landbauer stellt sich die Frage: Nimmt er die Postion überhaupt an bzw. darf er sie überhaupt annehmen? Udo Landbauer sagte dazu am Sonntagvormittag: "Jetzt ist einzig und allein der Wähler am Wort. Während der laufenden Wahl beteiligen wir uns nicht an irgendwelchen Spekulationen."

Wie berichtet hatte Johanna Mikl-Leitner klar Nein zu Udo Landbauer gesagt, nicht aber zur FPNÖ. Gut möglich also, dass ein anderer Freiheitlicher Landesrat wird. Denn: Das gute Klima zwischen Türkis-Blau im Bund soll nicht getrübt werden.

Möglich wäre Gottfried Waldhäusl (seit gut 20 Jahren in der NÖ-Politik) als Landesrat, Waldhäusl ist auch als Nr. 2 hinter Udo Landbauer bei dieser Wahl gereiht.

(Lie)