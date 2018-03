Landtagswahl in NÖ nun doch angefochten

Bereits die Grünen hatten nach der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner über eine Wahlanfechtung debattiert. Nachdem NÖ-Chefin der Grünen, Helga Krismer, vorerst noch für die Anfechtung des Ergebnisses stand, hatte sie diese dann aber kurzfristig fallen lassen mit der Begründung, dass die Mittel fehlen würden. Ein anderer blieb aber dabei: Robert Marschall, Parteiobmann von "Wir für Niederösterreich". Seine Partei hatte am 28. Jänner exakt 367 Stimmen bekommen, also 0,4 Promille.

Marschal kritisiert die Briefwahl, Listenbezeichnungen und die Stimmabgabe für Zweitwohnsitzer. Während die Frist für die Anfechtung am Donnerstag um 24.00 Uhr ablief und die Grünen nur wenige Stunden zuvor auf die Anfechtung verzichtet hatten, ist seine bereits beim Verfassungsgerichtshof eingegangen. Marschall hatte seine Wahlanfechtung ebenfalls bereits angekündigt.

(Ros)