Lebten im Dreck! Katzen und Babys beschlagnahmt

Bei einem Leben unter diesen Umständen kann man nur krank werden: Insgesamt acht Katzen und ihre drei Babys hielten Tierbesitzer aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya in einem winzigen Zimmer, stellten den Samtpfoten nur ein einziges Katzenkisterl zur Verfügung und selbst das wurde nie entleert. Die Vierbeiner bekamen starken Durchfall.

Ein Tipp besorgter Tierschützer an das Tierheim Krems brachte den Fall ins Rollen, die Mitarbeiter verständigten sofort den Amtstierarzt, der sich die Situation auch umgehend vor Ort ansah. Die Halter waren nämlich keine Unbekannten, bereits 2014 waren ihnen zwei völlig unterernährte Hunde abgenommen worden. Der Veterinär zögerte beim Anblick des Fäkal-Zimmers keine Sekunde: Sofortige Beschlagnahme!

"Überall Kot"

"Überall fanden sich Kotlachen", schildert das Tierheim-Team. Noch am selben Tag wurden fast alle Katzen eingefangen und nach Krems ins Heim gebracht. "Jede Spur fehlt noch von einer dreibeinigen dreifarbigen Katze, von der die Tierhalter behaupten, jemand sei in der Vornacht eingebrochen und habe sie gestohlen", erklären die Tierschützer.

Auch ein Husky lebt in dem Haus, wird in einem kleinen Verschlag gehalten. Auch hier wurde bereits Anzeige erstattet. "Wir hoffen, dass in diesem Fall endlich ein Tierhalteverbot ausgesprochen wird", so das Tierheim-Team.

