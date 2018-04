Leck! Sportboot drohte auf Donau zu sinken

Zahlreiche Besucher sind derzeit am Wochenende in der Wachau unterwegs – nicht nur an Land, sondern auch zu Wasser.

Zum Verhängnis wurde das jetzt einem Bootsbesitzer auf der Donau Höhe Dürnstein (Krems-Land). Während der Fahrt über den Strom am Sonntag gegen 17 Uhr bemerkte er, dass sein Sportboot undicht geworden war, große Mengen an Wasser traten ein. Die Folge: Ein Motorausfall, das Fahrzeug wurde manövrierunfähig.

Leck provisorisch abgedichtet

Der Mann alarmierte umgehend die Einsatzkräfte, verschloss bis zum Eintreffen der Florianis aus Dürnstein, Mautern und Weißenkirchen das Leck provisorisch.

Die Feuerwehren brachten das auf der Donau treibende Motorboot anschließend wieder ans Ufer.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

(nit)