Vier Jahre Haft für Lehrer wegen Missbrauch

Im Prozess gegen den Lehrer (37) am Landesgericht Korneuburg ist am Montag kurz nach 13 Uhr das Urteil gefallen: Vier Jahre Haft, plus Einweisung in eine Anstalt, plus fünfjähriges Berufsverbot sowie ein Kontaktverbot zu Minderjährigen. Das Gericht folgte somit der Staatsanwaltschaft und sprach den Angeklagten in allen Punkten schuldig. Aber: Beide Seiten (Staatsanwaltschaft und Rechtsanwältin Martina Hackl) gaben keine Erklärung zum Urteil ab - der Richterspruch ist somit nicht rechtskräftig.

Wie berichtet hat der Pädagoge aus Wien am Gymnasium Schwechat unterrichtet, galt eigentlich als sehr beliebt, dann wurden erste Vorwürfe laut. Ende November wurde der 37-Jährige aus der Schule mitgenommen. Im Zuge der Einvernahmen zeigte sich der Lehrer geständig, der ganze Umfang der Missbrauchsvorfälle kam ans Licht ("Heute" berichtete mehrmals).



(Lie)