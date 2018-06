Lehrer aus Gym Schwechat verurteilt: Jetzt Berufung

Rechtsmittel gegen das Urteil vom Montag am Landesgericht Korneuburg: Rechtsanwältin Martina Hackl meldete jetzt Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung gegen das Urteil an.

Umfrage 4 Jahre Haft plus Einweisung für Lehrer (37) - ist das Urteil zu hart, gerecht oder gar zu milde? Zu hart, ich verstehe die Berufung und Nichtigkeitl

Naja, eigentlich passt das Urteil.

Zu milde, unfassbar, dass dagegen jetzt Rechtsmittel angemeldet wurden.

Kann oder will ich nicht beurteilen.

Wie berichtet war der Werklehrer am Montag in Korneuburg zu vier Jahren unbedingter Haft, Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher sowie einem fünfjährigen Berufsverbot und einer Kontaktsperre gegenüber Minderjährigen verurteilt worden. Seine Anwältin gab am Montag keine Erklärung ab, meldete aber Donnerstagabend noch Rechtsmittel an: "Vermutlich nur gegen die Einweisung", so Martina Hackl zu "Heute".

Mädels meldeten Übergriffe erst nach mehreren Vorfällen

Wie mehrmals berichtet hatte ein 37-jähriger Pädagoge Schülerinnen (11, 12) belästigt und sexuell missbraucht. Erst nach einigen Vorfällen meldeten die Mädchen die Übergriffe, der einst beliebte Lehrer wurde am 27. November von der Polizei im BG/BRG Schwechat (Bezirk Bruck) abgeführt.

(Lie)