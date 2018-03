Niederösterreich 19. März 2018 16:00; Akt: 19.03.2018 15:34 Print

Lehrer und Schüler tot: Tag der Trauer in HAK

Emotional belastender Montag für Pädagogen und Schüler in der HAK/HASCH Horn: Am Samstag war ein Schüler, am Sonntag ein Lehrer gestorben.