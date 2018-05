Leiche in Donau: Mann bereits mehrere Tage tot

Grausamer Fund in der Donau auf Höhe der Rollfähre bei Klosterneuburg am Dienstagabend, kurz vor 19 Uhr: ein Toter Mann wurde in der Bucht angeschwemmt, Feuerwehren aus Klosterneuburg, Korneuburg und Langenzersdorf sowie die Exekutive waren sofort vor Ort. ("Heute" berichtete).

Die Hintergründe zu dem Donau-Drama waren vorerst noch unklar. Inzwischen ist bekannt, dass der Mann - vermutlich ein Moldawier - bereits seit mehreren Tagen tot ist. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

(Ros)