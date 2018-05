Niederösterreich 20. Mai 2018 20:30; Akt: 20.05.2018 18:06 Print

Leiter-Sturz: Mann per Heli in Schockraum geflogen

Drama am Pfingstsonntag in Rabensburg: Ein Weinviertler fiel von einer Leiter, prallte am Asphalt auf - er wurde per Helikopter ins Spital gebracht.