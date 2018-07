Wimpassing 22. Juli 2018 15:33; Akt: 22.07.2018 13:21 Print

Lenker fuhr Laterne um, hinterließ bei Flucht Ölspur

Mitten in der Nacht krachte ein Lenker am Sonntag in Wimpassing gegen eine Straßenlaterne, zog bei der Flucht eine Ölspur durch den Ort.