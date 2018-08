Lenker krachte mit Pkw in Geschäftsauslage

Spektakulärer Unfall am Freitag um 10 Uhr Vormittag am Eugen Markus Platz in Hollabrunn: Aus noch unbekannter Ursache krachte ein Lenker mit seinem Pkw in eine Geschäftsauslage, die Scheibe des Schaufensters zersplitterte in Tausende Scherben.

Der Lenker wurde bei dem Unfall verletzt und musste nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Spital gebracht werden.

Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des im Frontbereich völlig demolierten Mazda.





