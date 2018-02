Mühling 01. Februar 2018 18:00; Akt: 01.02.2018 16:34 Print

Lenker nach Unfall in Mopedauto eingeklemmt

Bei einem Unfall auf der B25 in Mühling (Bez. Scheibbs) wurde am Donnerstag ein Mann verletzt und in seinem Mopedauto eingeklemmt.