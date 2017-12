Lenker (45) donnert mit Auto in Gasthaus - tot

Groß-Alarm kurz vor 12 Uhr am Christtag in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha): Ein 45-Jähriger war mit seinem Firmenwagen von der Straße abgekommen, prallte gegen einen Stromverteiler und gegen die Fassade des Wirtshauses.

Binnen Minuten waren Feuerwehr, Rotes Kreuz, der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 9 aus Wien und Polizei vor Ort. Aber für den Mann im Wrack kam jede Hilfe zu spät - er starb noch an der Unglücksstelle. Laut ersten Meldungen erlitt weder der Wirt noch die ersten Gäste im Lokal Verletzungen.

Ermittlungen und Sicherung

Warum der 45-Jährige von der Fahrbahn abgekommen war, ist noch unklar - die polizeilichen Ermittlungen stehen erst ganz am Anfang. Auch ein Arbeiter des Stromversorgers wurde angefordert.



Quelle: video3

(Lie)