Lenker übersah Motorrad: Biker schwer verletzt

Ein heftiger Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.20 Uhr auf der Landstraße in Bad Fischau-Brunn im Bezirk Wiener Neustadt: Ein Pkw-Lenker (47) wollte gerade vom Fischauer-Grenzweg auf die L4069 einbiegen, hielt vorschriftsgemäß an und prüfte, ob auch kein Querverkehr kommt.

Dabei dürfte er aber einen 43-Jährigen auf seinem Motorrad übersehen haben, der 47-Jährige bog links ein und prallte gegen den Biker.

Der Motorradfahrer stürzte und wurde zu Boden geschleudert. Dabei verletzte er sich schwer.

Der 43-Jährige musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Spital nach Wr. Neustadt gebracht werden.

(nit)