Niederösterreich 18. Mai 2018

Lenkerin fuhr in Baugrube: Frau per Heli ins Spital

Schwerer Verkehrsunfall in Brunn am Gebirge am Freitagnachmittag: Eine Frau fiel mit ihrem Fahrzeug in eine Baugrube, wurde schwer verletzt.