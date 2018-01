Lenkerin schleifte Seniorin unter Auto mit und parkte

Unfassbarer Verkehrsunfall in Hollenstein: Eine Autolenkerin (61) überfuhr eine Pensionistin, dürfte den Unfall aber nicht bemerkt haben. Sie fuhr noch rund 200 Meter nach Hause, parkte ein (im Carport) und stieg und aus. Erst dann hörte sie die Schmerzen- und Hilfeschreie der Pensionistin.

Künstlicher Tiefschlaf

Binnen Minuten waren Feuerwehr und Notarzt vor Ort. Die Florianis hatten Mühe das anfangs noch ansprechbare Opfer zu befreien. Als die 78-Jährige befreit war, war sie schon bewusstlos. Per Rettungshubschrauber C15 wurde die Schwerverletzte ins Amstettener Krankenhaus geflogen. Dort wurde die Frau notoperiert und in einen künstlichen Tiefschlaf versetzte. Die 61-Jährige gab an, nichts bemerkt zu haben – sie habe geglaubt sie sei über einen Schneehaufen gefahren.

(Lie)