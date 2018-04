Lisa (18) biss für "Heute" in gelieferte Hamburger

Nach Wien und Linz bietet „McDonald‘s“ in Kooperation mit „Mjam“ jetzt auch in Wr. Neustadt den Lieferservice „McDelivery“ an. Lisa machte für „Heute“ den Härtetest.

Die 18-jährige Schülerin des BG Babenbergerring bestellte Big Mac, Hamburger Royal TS, Chicken McNuggets, Pommes – einmal quer durch die Karte. Was auffällt: Online sind Speisen und Drinks etwas teurer als vor Ort, auch eine Liefergebühr ist zu zahlen. Nach 28 Minuten klingelt der freundliche Lieferant an der Tür, überreicht die nicht mehr heißen, aber durchaus genießbaren Burger.

Das Fazit: Eine wirklich gute Option, wenn man keine Zeit für einen Stopp im Lokal hat.

